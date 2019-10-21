تعرف على جدول مباريات البطولة العربية لأندية السلة قبل انطلاق المنافسات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة السلة جدول مباريات البطولة العربية التى تقام بالمغرب، بمشاركة فريقى الاتحاد السكندرى والجزيرة. وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى 3 مجموعات، تضم المجموعة الأولى الاتحاد السكندرى والمنستيرى التونسى والجيش الملكى المغربى والسودان اليابانى، والمجموعة الثانية جمعية سلا المغربى وأهلى طرابلس ونادى الكويت الكويتى وخدمات البريج وأسطوال الجزائرى، وضمت المجموعة الثالثة بيروت وأهلى سداب العمانى والريان القطرى والجزيرة المصرى والرفاع البحرينى. ويلتقى اليوم الاتحاد السكندرى مع نظيره المنستيرى التونسى فى افتتاح البطولة، على أن يلتقى الجزيرة مع الرفاع البحرينى غدا. Advertisements

جدول المباريات

مباريات البطولة العربية للسلة

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