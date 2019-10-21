شاهد فى دقيقة.. كشف حساب على ماهر مع إنبى بعد تقديم الاستقالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم على ماهر المدير الفني لفريق إنبى من منصبه على خلفية سوء النتائج التى يتعرض لها الفريق من بداية الموسم ، وآخرها الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام الإنتاج الحربى في الجولة الرابعة من بطولة الدوري وتم تكليف حلمى طولان بدلا منه في قيادة الفريق البترولي . نرصد فى الفيديو التالى كشف حساب على ماهر مع فريق إنبى منذ ديسمبر 2018 . - تولى على ماهر تدريب فريق إنبى فى الجولة الـ 17 من دورى الموسم الماضى - قاد انبى فى : 24 مباراة - حقق الفوز فى : 6 مباريات - خسر فى 9 مباريات Advertisements - تعادل فى 9 مباريات - أهداف سجلها إنبى 17 هدفا - أهداف هزت شباك إنبى : 26 هدفا - أول مباراة قادها إنبى امام النجوم وانتهت : 1/1 - اخر مباراة قادها فريقين البترولى والإنتاج وانتهت : 1/0 - أكبر نتيجة حققها إنبى: 4/0 أمام الجونة - أكبر هزيمة تلقاها إنبى : 4/0 أمام بيراميدز

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