شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأثقال: اسألو الجهاز الطبى عن أزمة الإيقاف بسبب المكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد موسى الديب مدرب منتخب رفع الأثقال على براءته من الاتهامات التى وجهها له بعض اللاعبين بأنه وراء الأزمة الأخيرة فى رفع الاثقال بمنح اللاعبين مكملات غذائية بها مواد ملوثة تحتوى على منشطات مؤكدا أن ثبوت 6 حالات ايجابية ليس له علاقة به لأن دوره التدريب فقط .

وقال مدرب منتخب الأثقال أن تناول اللاعبين للمكملات الغذائية يمر بمراحل مختلفة تنتهى عنده كمدرب يمنحها للاعبين ولكن هناك فى البداية لجنة تشرف على شراء هذه المكملات ويتم عرضها على الجهاز الطبى ليكون مسئول عن محتويات هذه المكملات ومدى امكانية خطورتها على اللاعبين من عدمه ، ولذا فهو مسئول مسئولية كاملة عما حدث .

و قال موسى أن توجيه اتهامات بعض اللاعبين له بتسببه فى حصولهم على هذه المكملات يأتى وفقا لضغوطات جبهة معارضة الإتحاد و ليس من اللاعبين أنفسهم ، مشيرا إلى أنه يتم استغلال اتهامه لمصالح شخصية .

يذكر أن الإتحاد المصرى لرفع الاثقال تم حرمانه من المشاركات الدولية ايضا بسبب العينات الإيجابية التى ظهرت فى بطولة أفريقيا 2016 بواقع 7 عينات مما ادى إلى حرمان مصر من المشاركة فى بطولة العالم 2019 بتايلاند .