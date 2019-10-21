شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندرى بسبب لقاء الزمالك وجينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقديم مباراة حرس الحدود مع الاتحاد السكندري التي تقام بستاد حرس الحدود يوم الخميس المقبل، ضمن الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في الخامسة والنصف مساء بدلا من الثامنة مساء.

ويأتى تقديم مباراة حرس الحدود مع الاتحاد السكندرى حتى لا تتعارض مع موعد لقاء الزمالك مع جينيراسون فوت السنغالى، التى ستقام فى نفس اليوم بالثامنة مساءً، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا وبذلك تتمكن الجماهير من متابعة المباراتين دون تعارض بينهم.

يذكر أن الزمالك تعرض للخسارة فى الذهاب بالسنغال، بهدفين مقابل هدف، ويبحث الأبيض عن تعويض تلك النتيجة فى مباراة الإياب التى ستجمعه مع الفريق السنغالى فى ستاد السلام.