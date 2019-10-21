استمرار غياب شيكابالا عن الزمالك أمام جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر بالجهاز الفني لنادي الزمالك، استمرار غياب محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق عن مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك منافسه جينيراسيون مساء الخميس المقبل، على ستاد السلام.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي بهدفين لهدف.

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وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن شيكابالا يعاني من إصابة في العضلة الضامة، ويُفضل الجهاز الفني عدم المجازفة به والاستمرار في الخضوع للبرنامج التأهيلي ليستعيد عافيته بنسبة 100%.

وغاب شيكابالا عن مواجهة المقاولون السابقة في الدوري بالجولة الخامسة والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف.

وفي حالة تأهل الزمالك لدور المجموعات لدوري الأبطال، سيقع في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه مازيمبي الكونجولي، وأول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.