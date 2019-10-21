مقترح بإقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قامت إحدى شركات التسويق الرياضي بتقديم اقتراح للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة للدوري بناء على تعليمات الأمن.

ونشرت شركة "سبورتس إتش كيو" بيانًا رسميًا، اقترحت فيه فكرة إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالدوري في دولة الإمارات، على أن تتحمل كافة الأمور التنظيمية.

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وجاء بيان الشركة على النحو التالي:

"انطلاقا من إيماننا بقوة وثقل مسابقة الدورى المصري بما تتميز به من تاريخ عريق وبما تضمه من أقطاب صنعت التاريخ على المستويين العربى والأفريقي، وتماشيًا مع التطور الكبير لصناعة كرة القدم عالميًا، وما تقوم به الدوريات الكبرى من مساعٍ لزيادة شعبية بطولاتها بمختلف الدول عن طريق- على سبيل المثال وليس الحصر- إقامة بعض المباريات بدول أخرى وخلق مساحة أكبر لتنمية مواردها الاقتصادية خارج الحدود، نود أن نقترح إقامة مباراة القمة المؤجلة فى مسابقة الدورى للموسم الحالى ٢٠١٩ /٢٠٢٠ بين النادى الأهلى ونادى الزمالك بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونحن على أتم الاستعداد للقيام بكامل الترتيبات وتنظيم المباراة على أعلى المستويات، على غرار مباراتي الأهلى المصرى وناديي روما الإيطالي وأياكس الهولندى المشهود لهما بالنجاح وحسن التنظيم.

ونتمنى أن تكون هذه المباراة بداية لإقامة بعض مباريات الدورى المصرى بشكل سنوى دورى فى دول مختلفة، لما يحققه هذا من تطور نوعى لأحد أعرق مسابقات الدورى بالمنطقة".