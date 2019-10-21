فحص طبي لعاشور لتحديد موقفه من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يخضع اليوم الاثنين، حسام عاشور لاعب الأهلي لفحص طبي قبل المران لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات من عدمها بعد الإصابة التي تعرض لها أمس الأحد ليضطر لمغادرة أرض الملعب.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن إصابة عاشور عبارة عن كدمة في الركبة، ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي اليوم الاثنين قبل مران الفريق لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات.

وخاض الأهلي تدريبه مساء اليوم السبت، على ملعب مختار التتش استعدادًا للمباريات المقبلة في الدوري المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد خوض 3 جولات ببطولة الدوري، بينما يتصدر الزمالك جدول لمسابقة برصيد 10 نقاط جمعها بعد خوض 4 جولات.