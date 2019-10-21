الخليج 365 يكشف.. لاعبو ليفربول تفاجأوا بعدم لعب صلاح مباراة يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر أن اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، كان جاهزًا للمشاركة أمام مانشستر يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز، أراد زيادة الاطمئنان على صلاح، لأنه لم يخض أي تدريبات جماعية مع الفريق منذ عودته من الإصابة التي تعرض لها بمباراة ليستر سيتي.

وكشف المصدر عن أن صلاح وزملاءه في الفريق تفاجأوا بعدم الدفع به في قائمة المباراة؛ حيث تعمد كلوب عدم إبلاغهم ليكون مفاجأة لجميع الأطراف وللخصم تحديدًا.

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ويستعد ليفربول لمواجهة جينك البلجيكي في دوري الأبطال، يوم الأربعاء المقبل.

وصرح كلوب قبل انطلاق مباراة يونايتد وليفربول، بأنه لا يعلم من أين أتت التقارير الإعلامية عن جاهزية صلاح للمباراة، مشيرًا إلى أنه ربما يكون جاهزا لمباراة الأربعاء.

وتعادل ليفربول أمام مضيفه يونايتد بهدف لكل فريق، ليواصل الريدز الصدارة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.