اتحاد الكرة: الزمالك سبب تعديل موعد لقاء الاتحاد والحدود

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الزمالك هو سبب تعديل موعد لقاء الاتحاد السكندري وحرس الحدود، المقرر له الخميس المقبل، ضمن الجولة الخامسة في الدوري. المقبل، ضمن الجولة الخامسة في الدوري. قال المصدر، إن لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا سيقام في الثامنة مساء الخميس المقبل، ومن ثم تقرر تقديم لقاء الاتحاد والحدود من الثامنة إلى الخامسة والنصف. في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا سيقام في الثامنة مساء الخميس المقبل، ومن ثم تقرر تقديم لقاء الاتحاد والحدود من الثامنة إلى الخامسة والنصف.

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