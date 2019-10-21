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تقديم موعد لقاء حرس الحدود والاتحاد السكندري في الدوري

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 قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقديم مباراة حرس الحدود مع الاتحاد السكندري، التي تقام باستاد حرس

الحدود يوم الخميس المقبل، 24 أكتوبر، ضمن الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام في الخامسة والنصف مساءً بدلًا من الثامنة مساءً.

 يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما يحل حرس الحدود في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

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