محمد صادق يطلب العلاج في ألمانيا

طلب محمد صادق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي والمنتخب الأوليمبي من إدارة الدراويش، السفر إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات بأحد المراكز المتخصصة للعلاج من آلام الظهر بعد تكرار شكواه من الآلام دون معرفة أسبابها أو علاجها حتى الآن ليواصل ابتعاده عن المباريات.
على الجانب الآخر، تعقد غدا الثلاثاء الجمعية العمومية العاديةللإسماعيلي لمناقشة الميزانية عن العام المالي المنقضي واعتماد الموازنة والخطة المالية للسنة الجديدة ويرفض المجلس حتي الآن طبقا للائحة منح الأعضاء المسددين الاشتراكات السنوية لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ نسخة من الميزانية المالية للعام المنقضي للاطلاع عليها في واقعة غريبة.
وعلمت «الوفد» أن هناك مخططا من مجلس ادارة الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان لحشد أنصاره من القاهرة والإسماعيلية عن طريق الاتوبيسات الخاصة وتوفير الوجبات الغذائية الحضور للإدلاء بأصواتهم الاكتمال النصاب القانوني حتي لا يتم إرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشتها.
من ناحية أخرى تلقى الإسماعيلى خطابا من نادي الجزيرة الإماراتي تفيد بوصول بعثة الفريق الإماراتي فجر غدٍ الثلاثاء استعدادا للقاء الإسماعيلي بعد غد باستاد الإسماعيلية في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية.
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