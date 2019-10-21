وزير الرياضة يستقبل أبطال مصر بعد عودتهم من المشاركة ببطولة العالم للإعاقات الذهنية

فى إطار حرصه على تقديم كافة أنواع الدعم والمؤازرة لأبطال مصر الرياضيين الذين يحققون الفوز ويقدمون الأداء المشرف فى مختلف المحافل الدولية، استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الاثنين بمطار القاهرة الدولى، لاعبي مصر المشاركين فى بطولة العالم للاعبين من ذوى الإعاقات الذهنية التى أقيمت فى الفترة 12 حتى 19 أكتوبر الجاري.

وكان وزير الشباب والرياضة فى مقدمة المستقبلين لجميع أعضاء البعثة المصرية فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي قادمين من أستراليا عقب نهاية منافسات بطولة العالم للإعاقات الذهنية، وتحقيقهم لعدد 14 ميدالية متنوعة منقسمين إلى 8 ميداليات في ألعاب القوى بواقع 6 ذهب، وميدالية فضية وميدالية برونزية، و4 ميداليات في تنس الطاولة بواقع ميداليتين فضية و ميداليتين برونزية، وميدالية فضية وأخرى برونزية في منافسات السباحة.

وحرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة جميع لاعبي مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، والإشادة بأدائهم المشرف فى منافسات بطولة العالم بأستراليا، وقدرتهم على تحقيق الفوز والمراكز الأولى فى مختلف منافساتها، لافتاً إلى قدرة أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم على التحدى والإرداة، وتحقيق الانجازات لوطنهم فى شتى المجالات.

وقال وزير

وأكد الدكتور أشرف صبحي دعم وزارة الشباب والرياضة لجميع الاتحادات ميدالية متنوعة منقسمين إلى 8 ميداليات في ألعاب القوى بواقع 6 ذهب، وميدالية فضية وميدالية برونزية، و4 ميداليات في تنس الطاولة بواقع ميداليتين فضية و ميداليتين برونزية، وميدالية فضية وأخرى برونزية في منافسات السباحة.وحرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة جميع لاعبي مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، والإشادة بأدائهم المشرف فى منافسات بطولة العالم بأستراليا، وقدرتهم على تحقيق الفوز والمراكز الأولى فى مختلف منافساتها، لافتاً إلى قدرة أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم على التحدى والإرداة، وتحقيق الانجازات لوطنهم فى شتى المجالات.وقال وزير الرياضة :"كل التقدير لأبطال مصر الواعدين الذين رفعوا اسم وعلم مصر عالياً فى بطولة العالم بأستراليا للإعاقات الذهنية، وتفوقهم فى منافسات البطولة وتقديم أداء أكثر من رائع جعلهم يتوجون بـ 14 ميدالية"، مشيراً إلى اهتمام الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأبناء مصر الشباب من ذوى القدرات والهمم.وأكد الدكتور أشرف صبحي دعم وزارة الشباب والرياضة لجميع الاتحادات الرياضية فى سبيل تنفيذ خططها وبرامجها على أعلى مستوى إعداداً لأبطال مصر الرياضيين، ومنهم لاعبو مصر من ذوى القدرات والهمم الذين يتنافسون دوماً على ألقاب مختلف البطولات الرياضية الدولية التى يشاركون بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يستقبل أبطال مصر بعد عودتهم من المشاركة ببطولة العالم للإعاقات الذهنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.