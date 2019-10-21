محاولات لحل أزمة مباراة الأهلى والجونة.. وفايلر ينتظر قرار الحسم

تجرى محاولات مكثفة بين مسئولي اتحاد الكرة والنادي الأهلي لحل أزمة اللقاء المرتقب بين الأهلي والجونة، المقرر يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

أجرى عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة اتصالات بمحمود الخطيب، رئيس الأهلي، للاطمئنان على صحته بعد أن خضع لعملية حقن بأحد المستشفيات الكبرى بالإسكندرية، ولازم منزله للحصول على راحة.

الجنايني حاول جس نبض مسئولي الأهلي بخصوص خوض اللقاء، وتأكيد أن تأجيل مباراة القمة كان لأسباب أمنية بحتة، لا علاقة لها بأي فرد في المنظومة الكروية، داخل أو خارج اتحاد الكرة.

وطالب مسئولو الأهلي اتحاد الكرة بضرورة احترام مواعيد مباريات الدوري في الموسم الحالي، خصوصًا أن الاتحاد فاجأ الجميع بتقديم موعد لقاء الزمالك والمقاولون بالدوري، بدلًا من مباراة الأهلي، وتأجيل مباراة المقاولون وأسوان، ولم يحدد موعدًا

لمباراة القمة المؤجلة، كما أنه لم يؤجل الجولة الرابعة للدوري بالكامل.

على صعيد متصل، طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تحديد مصير المباريات المقبلة، سواء لقاء الجونة، أو ما يتردد حول إقامة لقاء الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري، من أجل وضع خطة إعداد الفريق بجانب تحديد موعد سفره إلى سويسرا.

وعقد فايلر جلسة مع لاعبيه أكد لهم أن أهم ما يشغله حاليًا الحفاظ على المستويين الفني والبدني للفريق بعيدًا عن أي أزمات تخص بطولة الدوري، خصوصًا أن الفريق وصل لمرحلة مميزة.

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وعلى صعيد اللاعبين المصابين، تأكدت جاهزية كريم وليد نيدفيد، لاعب وسط الفريق في شهر ديسمبر المقبل، بعد خضوعه لجراحة

في الركبة قبل 6 شهور ليغيب بشكل رسمي عن بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

ويستعد نيدفيد للسفر مرة أخيرة إلى ألمانيا في المرحلة المقبلة للخضوع لفحص أخير قبل العودة للمستطيل الأخضر بشكل طبيعي بعد اكتمال برنامجه العلاجي.

وواصل المدافع محمود متولي تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للتخلص من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك بالسوبر المحلي الذي توج به الأهلي بعد الفوز على منافسه 3-2.

في الوقت الذي عاد ناصر ماهر ،صانع ألعاب الأهلي المعار إلى سموحة، للصورة من جديد للعودة في شهر يناير المقبل، أو الموسم الجديد، على أقصى تقدير، بعدما نال إعجاب المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، خلال متابعته للدوري أخيرًا.

طلب فايلر من مساعديه تقييم مستوى بعض اللاعبين الذين أعارهم النادي بعد الحصول على تقرير شامل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بإعارة بعض اللاعبين، وتصدر هذه الأسماء ناصر ماهر الذي ظهر بمستوى مميز مع الفريق السكندري.