الزمالك يجهز «زيزو» لمواجهة جينيراسيون.. ويذاكر بطل السنغال

يستأنف فريق الزمالك تدريباته، اليوم الاثنين، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وصدارة الدورى برصيد 10 نقاط.

وفتح الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو صفحة لقاء جينيراسيون فوت بطل السنغال فى إياب دور الـ٣٢ لدورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل بملعب السلام، وبدأ ميتشو وضع الخطوط العريضة لمذاكرة أسلوب أداء الفريق السنغالى ومشاهدة بعض مبارياته ومنها لقاء الذهاب الذى خسره الزمالك بهدفين مقابل هدف.

واطمأن الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة على إصابة أحمد سيد زيزو فى مباراة المقاولون، وأشار الجهاز الطبى إلى أن الإصابة عبارة عن شد بسيط فى العضلة الخلفية لذلك فضل الجهاز الفنى الحفاظ عليه واستبداله لتجهيزه لمباراة جينيراسيون.

وأبدى الصربى ميتشو المدير الفنى رضاه عن الفوز على المقاولون، خاصة أن اللقاء كان صعبًا جدًا والفوز دفعة قوية للفريق قبل لقاء بطل السنغال، موضحًا أن الزمالك لم يفقد تركيزه بعد هدف المقاولون وسجل التعادل

ثم التقدم فى الشوط الثانى، وكانت لدينا فرص وركزنا على الاستحواذ الدفاعى وإبعاد المنافس عن مرمانا ونجحنا فى الفوز باللقاء.

وأشار ميتشو إلى أن المقاولون فريق كبير فى الدورى، والفوز عامل تحفيزى فى الفترة المقبلة قبل لقاء جينيراسيون فوت السنغالى، مؤكدًا أنه سيحاول علاج الاخطاء قبل اللقاء الإفريقى من أجل الفوز.

وشدد المدرب الصربى على أن أبرز المشاكل هى كثرة فقدان الكرة، ولا بد من علاجها واللاعبون حاربوا وقدموا أفضل ما عندهم للفوز، وأشكرهم على ما بذلوه من جهد موضحًا أن قيام لاعبى الزمالك بالتسديد والتسجيل لمباراتين عن طريق أحمد زيزو أمر جيد أن يلاحظه الجميع، فهو نتاج عمل المعد البدنى الإسبانى المنضم حديثًا.

وقال ميتشو: «أسلوب اللعب للفريق هو أننا نهاجم بتنوع وخاصة التسديد، ولكى نسدد لابد من الوقوف على قدمنا بدنياً خصوصا أننا دخلنا المنافسة بكل

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الفريق فى فترة الإعداد قبل بداية الموسم».

وأوضح ميتشو أنه لم يخض فترة إعداد وهدفه هو عبور مباراة جينيراسيون فوت بدورى الأبطال، وعندنا فترة إعداد خلال التوقف المقبل للدورى، وسنسافر لمعسكر نقوم فيه بتنفيذ برنامج بدنى قوى.

وشدد المدير الفني على أنه لا يجب وجود أي حالة من التوتر حال غياب لاعب عن الفريق، بعد تأكد غياب ساسي عن الفريق فى المباراة القادمة، بسبب طرده أمام المقاولون العرب، مشددًا على أن الفريق يمتلك لاعبين جيدين وأى لاعب يقدم المطلوب منه سواء أساسيًا أو بديلاً ولاحظنا ذلك فى لقاء مصر للمقاصة.

وعن طلبه التدعيم فى يناير المقبل فى مركز وسط الملعب أكد ميتشو أنه لا وقت للتفكير فى هذا الآن، ونتعامل مع كل مباراة على حدة وأى لاعب سيقدم أداء طيبا وسيدافع عن ألوان الفريق سيكون له دور معنا.

وأشار ميتشو إلى أن أشرف بن شرقى لاعب جيد جدًا وملتزم وتعرض للسب من لاعب الفريق الخصم، حيث لم يستطع الفوز عليه فى الملعب، فلجأ للاستفزاز من أجل إخراجه واللاعبين عن التركيز ولكن المهم الفوز بالنقاط الثلاث.

ووجه ميتشو رسالة للجماهير قائلا: «يجب أن تكونوا فخورين باللاعبين، فكلنا عائلة واحدة ضد أى أحد يحاول أن ينال من عزيمة الفريق».