بيكيتي سيلفا يزين قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجزيرة الإماراتي



أعلن الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى قائمة لاعبيه المبدئية، لملاقاة الجزيرة الإماراتى فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس لأندية الأبطال "البطولة العربية". شهدت القائمة استدعاء محمد عمار مدافع شباب الدراويش للمرة الأولى مع عودة الغينى بيكيتى سيلفا. بيكيتى سيلفا. وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالى … حراسة المرمى .. محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف. Advertisements خط الدفاع .. باهر المحمدى – محمد مجدى – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن – محمد عمار . – أحمد أيمن – محمد عمار . خط الوسط .. عماد حمدى – محمد بيومى – أحمد مدبولى – همام طارق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – مدحت فقوسة – محمد الضرف . خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم – شيلونجو – محمد حمدى زكى – محمد الشامى – حازم مرسى.

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