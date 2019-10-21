اليوم.. صدام قوي في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

تنطلق، اليوم الاثنين، أولى جولات المجموعة الثانية "مجموعة القاهرة" في دوري القسم الثاني للموسم الجديد 2019-2020. تشهد مجموعة القاهرة منافسة حادة وشرسة في ظل وجود الإمكانيات المادية الضخمة والتاريخ الكبير لدى البعض، وبهبوط الثلاثي بتروجيت والنجوم والداخلية أصبحت من المتوقع أن تظل المنافسة قائمة حتى اللحظات الاخيرة . وجود الإمكانيات المادية الضخمة والتاريخ الكبير لدى البعض، وبهبوط الثلاثي بتروجيت والنجوم والداخلية أصبحت من المتوقع أن تظل المنافسة قائمة حتى اللحظات الاخيرة . وجاءت منافسات الأسبوع الأول كالتالي : الترسانة ومنتخب السويس القناة والنجوم Advertisements بتروجيت وجمهورية شبين الزرقا والمريخ سيراميكا كليوباترا والداخلية وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

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