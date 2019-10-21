اليوم.. انطلاق البطولة العربية للسلة للأندية بالمغرب

تنطلق، اليوم الاثنين، البطولة العربية لكرة السلة في المغرب للمرة الرابعة، بمشاركة فريقين مصريين وهما الاتحاد السكندري بقيادة أحمد مرعى المدير الفني والجزيرة بقيادة محمد الكرداني مدرب الفريق، والمقرر أن تقام فى الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر الجارى.

وسيشارك في هذه النسخة 14 فريقًا، من السعودية

ومصر ولبنان وتونس والكويت والإمارات وغيرها، فيما يمثل المغرب فريقين، هما جمعية سلا، والجيش الملكي.

وأكد محمد الكرداني المدير الفني لسلة الجزيرة أنه يسعى لحسم البطولة بعد الحصول على لقب السوبر المحلي، خاصة أن الجزيرة

فريق قوى يستحق الفوز بالبطولات.

وقال أحمد مرعى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري: نرغب في التتويج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي بعد أن توج بها الفريق السكندري في آخر نسخة لها.

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وحرص مجدي أبوفريخة رئيس اتحاد السلة على السفر إلى المغرب أمس الأحد لحضوره قرعة دور الـ32 بصفته نائب رئيس الاتحاد العربى للعبة، وكذلك رئيسا للجنة الفنية للبطولة .