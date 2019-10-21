كلوب يُعلّق على هدف مانشستر يونايتد وخطأ "الفار"

علّق مدرب ليفربول، يورجن كلوب، على الهدف الذي سجله مانشستر يونايتد في مرمى "الريدز"، خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم يونايتد بهدف مهاجمه الدولي ماركوس راشفورد في الدقيقة 36، قبل أن يحقق الضيوف التعادل بهدف البديل آدم لالانا في الدقيقة 85.

فيما يتعلق بهدف "الشياطين الحمر"، الذي كان كلوب طالب

فيه بخطأ أمام مهاجمه أوريجي قبل أن تصل الكرة إلى دانييل جيمس الذي أرسل عرضية قابلها ماركوس راشفورد في الشباك، أوضح المدرب الألماني: "سجلوا الهدف، الكل يتفق على سوء التفاهم الذي حصل مع الحكم في هذه اللقطة، كانت خطأً واضحًا، لكن مع الفار هذه الكرات لا تحتسب".

أشار كلوب في لقاء صحفي بعد اللقاء: "حصلنا على النقطة وهذا شيء كافٍ، جئنا وكانت مباراتهم، في بعض الأحيان، كان هناك 3 لاعبين في وسط الميدان، و5 في الدفاع، حققوا النسق التصاعدي رغم ذلك، الطريقة التي تعاملنا بها مع المباراة لم تكن جيدة بما يكفي، كان بإمكاننا أن نحصل على فرص خطيرة أكثر"، وفق ما نقل موقع "آس".

وبهذه النتيجة بات ليفربول في صدارة الدوري برصيد 25 نقطة، يليه مانشستر سيتي بـ19، ويحل ليستر سيتي في المرتبة الثالثة برصيد 17 نقطة.