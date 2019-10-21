بعثة منتخب الشباب تغادر إلى السعودية لخوض معسكر خارجي

غادرت بعثة المنتخب الوطني اليمني للشباب، اليوم الاثنين، العاصمة صنعاء، متجهة الى المملكة العربية السعودية للدخول في معسكر خارجي قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لأمم آسيا2020 .



وأعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني اليمني للشباب بقيادة المدرب الوطني، أمين السنيني- القائمة قبل النهائية للمنتخب التي ستدخل المعسكر الخارجي .



وسيخوض المنتخب التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا والتي ستقام منافسات مجموعتها الثانية في العاصمة القطرية الدوحة في 6نوفمبر القادم و تضم إلى جانب منتخبنا كل من تركمانستان وسيرلانكا و قطر.





وتتكون القائمة المشاركة في المعسكر الخارجي من 24 لاعبا وهم كالتالي :





1- محمد طارق محمود

2- أسامة عبدالله مسعود

3- صقر إبراهيم الحربي

4- منيف جسار محمد

5- محمد عبدالله العمودي

6 - عماد الجديمة

7 -محمد الغيلي

8- عمار محمد موسى

9 - حمزة محمد حمود

10 - سعد علي القعود

11 - محمد الثلايا

12 - عبدالرحمن أحمد الريمي

13 - مصطفى عبده الحاج

14 - تامر ناضل سعيد

15 - فيصل عبدالله سيف

16 - أحمد الوجيه

17 - عبدالله السعدي

18 - محمد قاسم المريسي

19- سيف فضل محمد

20 -زكريا طفطوف

21 - حسين أحمد عوض

22 - سليم الجعد

23 -عبدالكريم الثعلي

24 -زكريا العياني.

كما تضم بعثة المنتخب الأجهزة الإدارية والفنية والطبية وهي كالتالي:*

1- عبدالفتاح احمد لطف - رئيس البعثة.

2- مصطفى محمد السهلي - مدير المنتخب.

3- امين علي السنيني - مدرب المنتخب.

4- شهيم خير الله النوبي - مساعد المدرب.

5- خالد عاتق سالم - مدرب الحراس.

6- عبده حاج باخله - إداري المنتخب.

7- عبدالله قائد علي - منسق اعلامي

8 - الدكتور عارف محمد قدار - طبيب المنتخب

9 - قاسم احمد علي - أخصائي العلاج الطبيعي.





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