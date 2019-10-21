رياضة | نجم الهلال السعودي يواجه شبح الإيقاف أمام النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الهلال السعودي يواجه شبح الإيقاف أمام النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب بعض الإعلاميين بضرورة تفعيل قواعد ولوائح لجنة الإنضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك من أجل أن يتم إيقاف اللاعب الكولومبي جوستافور كويلار لاعب خط وسط نادي الهلال السعودي وذلك بعدما تدخل بشكل عنيف على لاعب نادي ضمك في الجولة الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الإعلامي عبد الرحمن الفريح، واحد من المطالبين بضرورة إيقاف الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط نادي الهلال وتطبيق اللائحة عليه

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وكتب الفريج عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر بخصوص هذا الشأن: "إيقاف كويلار لاعب الهلال مطلب هام للغاية، وذلك بسبب تدخله العنيف على لاعب نادي ضمك في الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي، ونحن بانتظار اجتماع اللجنة لإصدار قرار إيقافه، هل يفعلونها أم يجاملون المدلل .. يجب الاجتماع وصدور القرار غدا وبشكل عاجل".

وأشار الإعلامي السعودي، أنه من الضروري أن يتم إتخاذ قرار عاجل بخصوص هذا الشأن، خاصة في ظل تجاهل حكم المباراة للواقعة، وعدم أتخاذه أي قرار تجاه الواقعة.

يذكر أن لائحة لجنة الإنضباط في الاتحاد السعودي تنص على توقيع عقوبات على المخالفات والتي لم ينتبه لها أحد مسؤولي هذه المباراة، وكذلك تصحيح الأخطاء الانضباطية الواضحة في قرارات الحكم.