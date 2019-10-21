رياضة | "السوبر" يواصل إبداعاته في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السوبر" يواصل إبداعاته في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أي مكان وفي أي توقيت، يظهر السوبر ليكون واحد من أبطال الهلال الدائمين، سواء كان أساسيًا أو نزل كبديل، فهو دومًا ما يحدث الفارق لصالح فريقه، هكذا هي قصة صانع البرازيلي لنادي الهلال السعودي، والملقب بالسوبر كارلوس إدواردو.

على الرغم من تقدمه في السن، ولكن لازال إدواردو قادر على أن يواصل تخطيم الأرقام القياسية التي جعلت البعض يصفه بأفضل محترف في السنوات الماضية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فالبرازيلي هذا الموسم يحتل صدارة هدافي الدوري ويتفوق على أسماء ومهاجمين لامعين من أمثال الحمدلله، وجوميز، وعمر السومة، وعمر خربين وغيرهم.

اللاعب البرازيلي سجل حتى الآن 6 أهداف رفقة فريقه نادي الهلال السعودي في بطولة الدوري، ليجعل الزعيم في صدارة البطولة السعودية ويلحقه زميله في الفريق جوميز برصيد 5 أهداف.

كارلوس إدواردو الذي ولد في 17 أكتوبر 1989، وأنضم لصفوف نادي الهلال السعودي في صيف عام 2015، شارك الفريق حتى الآن في حوالي 80 مبارة سجل نحو 42 هدف مع الفريق الهلالي، وذلك على الرغم من كونه يشارك في مركز صانع الألعاب وليس المهاجم الصريح.