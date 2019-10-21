رياضة | منزل محمود الخطيب يطبخ قرار الأهلي الأخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منزل محمود الخطيب يطبخ قرار الأهلي الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موقفه من خوض مباراة الجونة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر في منزله يوم السبت الماضي للاطمئنان عليه عقب الحقن الجديد في الظهر في إحدى مستشفيات الإسكندرية.

واتفق مجلس الأهلي وبيبو على عدم خوض مباراة الجونة يوم الأربعاء المقبل مهما كانت العقوبات من قبل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني والتمسك بموقف النادي في هذه الأزمة خاصة بعد موقف الجبلاية من تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك واستبدال مباراة المقاولون العرب في نفس اليوم.

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وألغى الأهلي حجز سفر الفريق الأحمر إلى الجونة لخوض المباراة يوم الأربعاء المقبل في الدوري كما تم الاعلان عنه من قبل.

كما أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر ولاعبي الأهلي بعدم خوض المباراة يوم الأربعاء أمام الجونة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أمس الأحد عن تعيين الحكم سعيد حمزة لإدارة المباراة المنتظرة بين الأهلي والجونة في الدوري الممتاز.