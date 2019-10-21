رياضة | الأهلي يختبر حسام عاشور طبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختبر حسام عاشور طبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاختبار طبي قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر مساء اليوم الاثنين.

وكان عاشور قد اضطر لمغادرة مران الأهلي أمس الأحد متأثرًا بالإصابة خلال التقسيمة التي أجراها رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، وخرج رفقة خالد محمود طبيب الفريق.

ويحدد الفحص الطبي الذي يجريه قائد الأهلي موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية مساء اليوم، أم سيؤدي جلسة في الجيم للتعافي من الإصابة.

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار التحضير للفترة المقبلة.