رياضة | "إبن النادي".. 5 معلومات يجب أن تعرفها عن محمد العبدلي منقذ الاتحاد الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إبن النادي".. 5 معلومات يجب أن تعرفها عن محمد العبدلي منقذ الاتحاد الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي اتحاد جدة يوم الأمس عن تعيين المدرب الوطني، محمد العبدلي، في منصب المدير الفني المؤقت للنادي، وذلك فور صدور قرار إقالة المدرب التشيلي، لويس سييرا، وهذا عقب الخسارة التي تعرض لها نادي اتحاد جدة على يد الوحدة في الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولكن يبقى التساؤل لماذا تم إخيتار محمد العبدلي تحديدًا ليكون مدربًا مؤقتًا للاتحاد، وما هي التحديات التي ستواجه العبدلي في تلك الفترة.. كل هذه التساؤلات ستكون إجابتها خلال السطور التالي.

في البداية، العبدلي هو واحد من نجوم نادي اتحاد جدة السابقين، ومن مواليد 1974، وقد تحصل على بكالوريوس في التربية الرياضية وكذلك حصل على شهادة ”PRO” للمدربين المحترفين.

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وكان العبدلي قد بدأ مسيرته لاعب في نادي اتحاد جدة وأستمر في الفريق إلى أن وصل إلى الفريق الأول في عام 1994، ولكن مسيرة العبدلي الطويلة لم تدم طويلًا، وذهب لمجال التدريب في عام 1999، وبدأ بتدريب فريق الناشئين ثم فريق الشباب، وبعد ذلك درب منتخب السعودية للناشئين في عام 2015.

وكذلك شغل العبدلي منصنب مساعد مدرب المنتخب الأوليمبي، وكان محاضر معتمج في الاتحاد الآسيوي، وأخر المناصب التي تولاها العبدلي كانت المدرب المساعد لنادي اتحاد جدة مع العديد من الأجهزة الفنية والتي كان أخرها في فترة المدرب التشيلي المقال لويس سييرا.

كل هذه المسيرة الكبيرة، جعلت إدارة الاتحاد تختار العبدلي ليكون مدرب الاتحاد في هذا التوقيت، وهذا بالإضافة إلى كونه من أكثر الأشخاص الذين لديهم دراية بما يحدث داخل نادي الاتحاد والأزمات التي يمر بها الفريق في هذا التوقيت.

وسيكون التحدي الأول الذي سيواجه العبدلي هو محاولة تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الوصل الاماراتي في البطولة العربية، وهو ما قد يفتح المجال أمامه للحصول على فرصة أكبر، وربما يصبح مدرب دائم للعميد.