رياضة | جوارديولا يصدم جماهيره: لسنا جاهزين للقب دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يصدم جماهيره: لسنا جاهزين للقب دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي جماهيره فريقه مؤكدًا أن ناديه غير مستعد للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال جوارديولا لصحيفة ميرور البريطانية: "البعض يقول إن هدفنا هذا الموسم هو الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا وأعتقد أننا مازلنا غير مستعدين".

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وأضاف جوارديولا: "نحاول دائمًا خلق الفرص باستمرار أمام المنافسين ولن نتنازل عن ذلك لكن علينا أن نواصل عملنا فلن نتنازل عما حققناه خلال النسختين الماضيتين".

ويقع مانشستر سيتي في المجموعة الثالثة مع أتلانتا الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي.