رياضة | مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مفاجأة من العيار الثقيل وهي اتفاقه مع الجهات الأمنية على مواجهة المقاولون العرب بدلًا من لقاء القمة مقابل أن يلعب الأهلي مباراة الجونة يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري.

وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية أن الجهات الأمنية فقط هي صاحبة الحق في تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري

Advertisements

وأضاف مرتضى: "ملف مباراة القمة ليس في يد عمرو الجنايني فلو عليه سيلعبها في أقرب وقت لكن الموقف كله في يد الأمن.. لقد نفذت اتفاق الأمن باللعب أمام المقاولون قبل أيام من لقاء جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع مرتضى: "الاتفاق مع الأمن كان أن نلعب مع المقاولون والأهلي يواجه الجونة أما لو حدث غير ذلك فسيكون الأمن قد أخلف باتفاقه معي والأمن لا يعود في قراراته".