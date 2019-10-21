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رياضة | مورينيو يسخر من كلوب: أراد اللحم فأكل السمك

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سخر جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي الإسباني سابقًا من خيبة أمل يورجن كلوب مدرب عقب التعادل مع مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في الجولة التاسعة من .

 

وقال جوزيه مورينيو نقلًا عن وكالة الأنباء "رويترز": "لم يستمتع كلوب بقائمة الطعام التي وجدها كان يرغب في اللحم لكنه حصل على سمك لذا لم يكن سعيدا".

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وأضاف مورينيو: "ليفربول يكون قويًا عندما يمنحه المنافس فرصة لشن هجمات مرتدة ويونايتد لم يفعل ذلك لأنه لعب بشكل منظم حتى لو كانت خطته دفاعية".

 

وتابع مورينيو: "لو كنت سولسكاير لشعرت بالفخر وبقليل من الإحباط، لأني أعتقد أن الفريق بذل قصارى جهده".

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