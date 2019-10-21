رياضة | مورينيو يسخر من كلوب: أراد اللحم فأكل السمك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يسخر من كلوب: أراد اللحم فأكل السمك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني سابقًا من خيبة أمل يورجن كلوب مدرب ليفربول عقب التعادل مع مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوزيه مورينيو نقلًا عن وكالة الأنباء "رويترز": "لم يستمتع كلوب بقائمة الطعام التي وجدها كان يرغب في اللحم لكنه حصل على سمك لذا لم يكن سعيدا".

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وأضاف مورينيو: "ليفربول يكون قويًا عندما يمنحه المنافس فرصة لشن هجمات مرتدة ويونايتد لم يفعل ذلك لأنه لعب بشكل منظم حتى لو كانت خطته دفاعية".

وتابع مورينيو: "لو كنت سولسكاير لشعرت بالفخر وبقليل من الإحباط، لأني أعتقد أن الفريق بذل قصارى جهده".