رياضة | زيدان يواجه خطر الإقالة من ريال مدريد ومورينيو يراقب الموقف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يواجه خطر الإقالة من ريال مدريد ومورينيو يراقب الموقف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن الفرنسي زيدان المدير الفني لريال مدريد، يعيش فترة صعبة في إسطنبول، قبل مواجهة فريقه المقبلة ضد جلطة سراي التركي .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أنه في حال الخسارة ضد العملاق التركي خلال الجولة المقبلة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، فإن زيدان سيواجه خطر الإقالة من منصبه .

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وأشارت، أن الخسارة ستعقد موقف النادي الملكي في التأهل من المجموعة، حيث أنه لا يملك سوى نقطة وحيدة فقط من الجولتين الماضيتين ، ويتذيل ترتيب المجموعة الأن.

وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد يعد أبرز المرشحين لخلافة زيدان بجانب الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس .

وأنهت، أنه عقب كارثة باريس سان جيرمان في الجولة الأولى، أصبح الكلاسيكو اختبار زيدان النهائي للبقاء داخل ريال مدريد، وأن احتمالية الخسارة سوف تكلف زيدان منصبه كما حدث مع لوبيتيجي، إلا أن تأجيل الكلاسيكو نقل المهمة إلى مباراة الفريق المقبلة ضد جلطة سراي .