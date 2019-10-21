رياضة | الفرصة الأخيرة تشعل معركة ريال مدريد ضد جلطة سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفرصة الأخيرة تشعل معركة ريال مدريد ضد جلطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره جلطة سراي التركي، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ريال مدريد ليس لديه أي فرصة لفقد نقاط أخرى، إذا أراد مواصلة حظوظه في التأهل عن المجموعة .

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