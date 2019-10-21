رياضة | الفرصة الأخيرة تشعل معركة ريال مدريد ضد جلطة سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفرصة الأخيرة تشعل معركة ريال مدريد ضد جلطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره جلطة سراي التركي، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .
وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ريال مدريد ليس لديه أي فرصة لفقد نقاط أخرى، إذا أراد مواصلة حظوظه في التأهل عن المجموعة .
وتابعت الصحيفة المقربة من النادي الملكي، أن مواجهة ريال مدريد ضد جلطة سراي التركي، ستكوان بمثابة الفرصة الأخيرة لكلا الفريقين من أجل تعديل وضعيتهما في جدول ترتيب المجموعة .
وأوضحت، أن ريال مدريد لا يمتلك سوى نقطة وحيدة حصدها خلال الجولتين الماضيتين، بعدما سقط بصورة مهينة ضد باريس سان جيرمان بثلاثية في الجولة الأولى، وتعادل ضد كلوب بروج على أرضه ووسط جماهيره داخل أروقة سانتياجو بيرنابيو بهدفين لمثلهما، ليتذيل ترتيب المجموعة.
وأنهت، سوء أوضاع الفريق التركي وحصوله على نقطة وحيدة هو ما سيزيد المباراة صعوبة على ريال مدريد، حيث أنها تعبر الفرصة الأخيرة أيضًا لدى العملاق التركي، الذي سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث .