رياضة | برشلونة يرمي نجمه في ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرمي نجمه في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب مسؤولو نادي برشلونة الإسباني برحيل كوتينيو نجم الفريق نهائيًا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وأشارت صحيفة كيكر الألمانية، أن نادي برشلونة منفتح حول التفاوض مع بايرن ميوينخ على سعر مناسب لرحيل فيليب كوتينيو نجم برشلونة المعار إلى النادي البافاري مطلع الموسم الحالي.

وكان كبير مقاطعة بافاريا قد نجح في ضم نجم برشلونة لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع وجود بند شراء نهائي، يتيح إمكانية حصول بايرن ميونيخ على نجم برشلونة نهائيًا مقابل 120 مليون يورو .

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وأضافت الصحيفة الألمانية أن هناك رغبة جماعية لدى مجلس إدارة البرسا والجهاز الفني للفريق بعدم عودة كوتينيو مرة أخرة إلى كامب نو، وأنه في حال فشلت مفاوضات البلوجرانا والبافاري، فإن نجم برشلونة سيعود من جديد إلى الدوري الإنجليزي.

وعلى صعيد أخر، تمكن فريق برشلونة من سحق نظيره إيبار بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب بلدية إيبورا، في إطار الجولة التاسعة من الليجا ,

وبهذه النتيجة يعتلى برشلونة صدارة الليجا للمرة الأولى خلال الموسم الحالي برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه وغريمه التاريخي ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 18 نقطة.