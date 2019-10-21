رياضة | 6 مواجهات ساخنة في المجموعة الخامسة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مواجهات ساخنة في المجموعة الخامسة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الساعة الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، مواجهات ساخنة في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث.

حيث يستضيف جولدي المتصدر برصيد 3 نقاط فريق الدخان صاحب المركز قبل الأخير بدون رصيد من النقاط.

ويلتقي فريق أكتوبر صاحب المركز السادس نظيرهفريق حلوان العام صاحب المركز الحادي عشر.

ويخوض الاتصالات صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط مباراة هامة أمام البدرشين صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

ويستضيف جينيس صاحب المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، نظيرة فريق الصف الوصيف برصيد 3 نقاط، بينما يستضيف أبو النمرس صاحب المركز الثاني عشر بدون رصيد من النقاط، نظيرة فريق بشتيل صاحب المركز التاسع برصيد نقطة واحدة.

ويلتقي فريق القومي صاحب المركز العاشر برصيد نقطة وحيدة مع فريق العياط بنفس الرصيد من النقاط.

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ويواجه فريق المعادي المنتعش بتأهله للدور الثالث لكأس مصر بقيادة علي صقر صاحب المركز السابع برصيد نقطة وحيدة، نظيرة فريق الصيد صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط.

ويسعي لمواصلة صحواته وتحقيق الأنتصار الثالث بعد فوزه على المصري القاهري والاتصالات بالكأس وتحقيق أول ثلاث نقاط على حساب الصيد

ويعتمد المعادي على أبرز لاعبيه مثل ماندو حجازي وعمر علي هداف الفريق وأحمد نصري وجيبالي وعمر علي الظهير الأيسر وشادي محمد، أما الصيد فيدخل اللقاء قيادة أمين عرابي الذي يسعي لتحقيق انتصاره الأول بالقسم الثالث، على حساب أصحاب الأرض وعقد مين عرابي جلسة مع لاعبيه وطالبهم بضرورة الفوز من أجل المنافسة على الصعود للممتاز (ب) هذا الموسم، ويعتمد الصيد على عناصره الأساسية مثل محي الخولي وأدهم تركي ومحمد سيف ورامي رجب وبللو والحارس مصطفي رفعت.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- جولدي 3 نقاط

2- الصف 3 نقاط

3- الاتصالات 3 نقاط

4- البدرشين 3 نقاط

5- الصيد نقطة

6- أكتوبر نقطة

7- المعادي نقطة

8- العياط نقطة

9- بشتيل نقطة

10- القومي نقطة

11- حلوان العام صفر

12- أبو النمرس صفر

13- الدخان صفر

14- جينيس صفر