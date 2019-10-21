رياضة | 10 أسباب لنكسة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 أسباب لنكسة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعددت أسباب سقوط نادي ريال مدريد مع مديره الفني زين الدين زيدان بعدما فقد صدارة الدوري الإسباني لصالح برشلونة وتأزم موقفه في دوري أبطال أوروبا.

ورصد صحيفة "ماركا" 10 أسباب لنكسة ريال مدريد جعلت الجماهير تشعر بخيبة الأمل واليأس في بداية الموسم:

1- الأهداف ورونالدو

منذ رحيل كريستيانو رونالدو سجل 18 هدفًا في 11 لقاء وهو عدد قليل بالنسبة لفريق من الصفوة ومن كبار أوروبا.

2- غياب الاستمرارية

خاض ريال مدريد 11 لقاء في بداية الموسم وفاز 5 مرات أقل من النصف،ولم يستطع أن يسجل فوزين على التوالي

3- حراسة المرمى

البلجيكي تيبو كورتوا يسير بمستوى ضعيف وله أخطاء فادحة وتلقى 9 أهداف من 14 تسديدة وفي المجموع 12 هدفًا من 24 تسديدة بمعدل النصف.

4- البداية السيئة

في مايوركا عادت البداية السيئة لريال مدريد واستققل هدفا مبكرًا وهي مشكلة لم يتم حلها كما حدث أمام فياريال وكلوب بروج وباريس سان جيرمان ومايوركا.

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5- الإصابات

22 إصابة لـ16 لاعًبا مختلفًا وعدد منهم في منتصف الشهر الحالي، أغلبها عضلية مما يؤكد أن هناك مشكلة خطيرة يجب حلها

6- خط الوسط

توني كروس ومودريتش قل دعمهما زيظهر أنهما قدما سابقا أفضل ما لديهم ويعيشان تراجع المستوى.

7- الصفقات الجديدة

صرف ريال مدريد أكثر من 300 مليون يورو لتعزيز صفوفه ومن بينهم الجدد لا أحد قدم إضافة حتى إيدن هازارد

8- حلول زيدان

بات زيدان غير قادر على تغيير اللقاءات وفرض أسلوبه الذي مكنه من قبل بالفوز بدوري أبطال أوروبا

9- سانتياجو بيرنابيو ليس ملعبًا مخيفًا

أي فريق بإمكانه الفوز على ريال مدريد في أي مكان، بلد الوليد حصل على تعادل وكلوب بروج كان قريبًا من الفوز وليفانتي وغرناطة تقريبًا عادوا بعد 3-0 في البيرنابيو.

10- عودة برشلونة

عاد المنافس برشلونة، الذي استفاق بعد بداية سيئة وبدأ في تشكيل الضغط على ريال مدريد