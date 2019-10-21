رياضة | عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل عن أن الأزمة القائمة بين الأهلي واتحاد الكرة إثر رفض القلعة الحمراء خوض مباراة الجونة قبل مواجهة الزمالك في الدوري المصري والتي تم تأجيلها بقرار من الجهات الأمنية.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن أزمة الأهلي والجبلاية في طريقها للحل خاصة أن هناك مسئولين تدخلوا لإيجاد حلول من أجل مصلحة الكرة المصرية واستمرار الدوري المصري.

كان الأهلي قد تمسك بعدم خوض أي مباراة في الدوري المصري إلا بعد إقامة مباراة القمة أمام الزمالك والمؤجلة من الجولة الرابعة كما رفض مواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل بخلاف رغبة الجبلاية.