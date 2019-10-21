رياضة | ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات الأحد الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات الأحد الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهي اليوم الثاني من مباريات الجولة التاسعه من بطولة الدوري الإنجليزي، بعد إقامة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، في قمة الجولة التاسعه من البريميرليج، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة قوية.

ليفربول يحافظ علي صدارة الدوري الإنجليزى بعد التعادل مع مانشستر يونايتد

تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسعه من بطولة الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت غياب الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول بسبب الإصابة التي يعانى منها منذ الجولة الماضية أمام ليستر سيتي، في كاحل القدم، وتقدم مانشستر يونايتد في النتيجة في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول عن طريق المهاجم الإنجليزى ماركوس راشفورد ثم تعادل الريدز في الدقيقة 85 من زمن المباراة من البديل أدم لالانا.

ليفربول يفلت من كمين مانشستر يونايتد ويحافظ علي رقمه القياسي

بالفعل لم يسطبع ليفربول معادلة رقم تشيلسي بالفوز في أول 9 جولات من البريميرليج بعد التعادل أمام مانشستر يونايتد ولكنه حافظ علي سجله خالي من الهزائم هذا الموسم في الدوري الانجليزي، فاز ليفربول في 8 مباريات وتعادل في مباراة ويتصدر جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن منافسه مانشستر سيتى.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ليفربول 25 نقطة

مانشستر سيتي 19 نقطة

ليستر سيتي 17 نقطة

تشيلسي 17 نقطة

ارسنال 15 نقطة

كريستال بالاس 14 نقطة

توتنهام هوتسيبير 12 نقطة

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بيرنلي 12 نقطة

بورنموث 12 نقطة

ويست هام 12 نقطة

استون فيلا 11 نقطة

وولفرهامبتون 10 نقاط

مانشستر يونايتد 10 نقاط

إيفرتون 10 نقاط

شيفيليد يونايتد 9 نقاط

برايتون 9 نقاط

ساوثهامبتون 8 نقاط

نيوكاسل يونايتد 8 نقاط

نورويتش سيتى 7 نقاط

واتفورد 4 نقاط

ويستضيف اليوم، الأثنين فريق شيفيليد يونايتد نظيره أرسنال في مباراة قوية في تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 تحت قيادة الحكم مايك دين علي ملعب بارامال معقل شيفيليد، في ختام مباريات الجولة التاسعه.