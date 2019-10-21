رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة فيورنتينا وبريشيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة فيورنتينا وبريشيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبقى مباراة واحدة علي إنتهاء مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي بعدما لعب كل الفرق علي مدار اليومين الماضيين السبت والأحد، ومازالت هناك مباراة واحدة بين بريشيا وفيورنتينا، ستقام اليوم في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت السعودية، علي ملعب ماريو ريجامونتي، وشهدت الجولة فوز الغريمين يوفنتوس وانتر ميلان الذى يتنافسوا علي اللقب هذا الموسم.

يوفنتوس يفوز علي بولونيا بصعوبة في الدوري الإيطالي

إستطاع نادي يوفنتوس في الفوز علي نظيره بولونيا في مباراة صعبة أقيمت أول أمس السبت، بهدفين لهدف لحساب الجولة الثامنة بعدما سجل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو هدف اليوفي الأول في الدقيقة 19 ثم أدرك دانييلو لارانجييرا هدف التعادل في الدقيقة 26 ثم سجل هدف الفوز للسيدة العجوز بيانيتش في الدقيقة 54، لينفرد يوفنتوس بالصدارة.

إنتر ميلان يفوز بصعوبة علي ساسولو في مباراة درامية

إستطاع إنتر ميلان الإيطالى في الفوز علي نظيره ساسولو في مباراة درامية أقيمت أمس الأحد، برباعيه مقابل ثلاث أهداف، وتقدم انتر في النتيجة بهدف عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الثانية من المباراة ثم تعادل دومينيكو برراردي في الدقيقة 16 ثم سجل المهاجم البلجيكي لفريق إنتر هدفين متتاليين في الدقائق 38 و45 ثم مع بداية الشوط الثاني أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الرابع، ولكن إستطاع فريق ساسولو تسجيل هدفين قبل نهاية اللقاء عن طريق ديزريسيتش في الدقيقة 74 ثم سجل جيريمي بوجا الهدف الثالث في الدقيقة 81، ولكن إستطاع لاعبو كونتي في الفوز وإحتلال المركز الثانى.

ميلان يتعادل مع ليتشي ويواصل نزيف النقاط

تعادل فريق اى سي ميلان مع نظيره ليتشي، بهدفين لكل فريق، لحساب الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي وكان ميلان قد تقدم عن طريق هاكان كالهانغولو في الدقيقة 20 ثم تعادل كوما باباكار في الدقيقة 62 ثم سجل كريستوف بياتيك هدف ميلان الثانى في الدقيقة 81 ولكن قبل نهاية اللقاء سجل ماركو كالديروني في الدقيقة الأخيرة هدف التعادل.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة فيورنتينا وبريشيا

يوفنتوس 22 نقطة

انتر ميلان 21 نقطة

أتلانتا 17 نقطة

نابولي 16 نقطة

كالياري 14 نقطة

أي سي روما 13 نقطة

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لاتسيو 12 نقطة

بارما 12 نقطة

فيورنتينا 11 نقطة

تورينو 10 نقاط

أودينيزي 10 نقاط

ميلان 10 نقاط

بولونيا 9 نقاط

هيلاس فيرونا 9 نقاط

ليتشي 7 نقاط

ساسولو 6 نقاط

بريشيا 6 نقاط

سبال 1907 6 نقاط

جنوى 5 نقاط

سامبدوريا 4 نقاط