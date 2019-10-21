شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي التونسي يوجه رسالة نارية لرئيس الزمالك قبل السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل

وجه نادي الترجي التونسي رسالة إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قبل مباراة الفريقين في كأس السوبر الإفريقي حيث يحمل الترجي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بينما حصد الزمالك الكونفدرالية.

وفي سياق متصل غرد الحساب الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” برسالة إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يعلنون من خلالها عن موقفهم من تصريحات نادي الزمالك بشأن رفضهم خوض اللقاء في قطر وجاءت التغريدة كالتالي : "مرتضى منصور يحرج الكاف مجدداً بضغوطاته ويوقد النيران بدون موجب".

و تابع الحساب الرسمي : "الترجي بطل أفريقيا قوي لا يتزعزع، والسوبر سيكون أحسن هدية في ختام المئوية، وتحياتنا الأخوية إلى أشقائنا محبي الزمالك"

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الزمالك يرفض إقامة السوبر في قطر

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن رفض ناديه خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، بعد الأنباء التى أشارت إلى الدولة المستضيفة للمباراة وببر منصور رفض ناديه بأن دولة قطر تمارس الإرهاب نحو مصر على حد ذكره.

وفي سياق متصل غرد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي”تويتر” حول شأن مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والزمالك وجاءت تغريدته كالتالي: " مع كامل الاحترام لاتحاد الكره الأفريقي هناك ١٩٤ دوله في العالم لماذا يتم اختيار دوله لإستضافة كأس السوبر الأفريقي بين ناديين كلاهما عربي رغم عداء تلك الدولة (قطر) لمعظم الدول العربية"

وتابع عضو مجلس الإدارة : "أرجو أن يقوم الكاف بمراجعه الأمر حرصاً على إقامة المباراة لتكن احتفاليه أفريقيه".