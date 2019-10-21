شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو»: ميتشو مدرب جيد جدا.. وهذا سبب تراجع الزمالك في بداية الدوري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أحمد حسام «ميدو» المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، بمدرب الزمالك الصربي ميتشو، مشيرًا إلى أنه مدرب جيد جدا ومنظم ويمتلك خبرات أفريقية.

وقال «ميدو» خلال استضافته ببرنامج «يا مساء الأنوار» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»: «ميتشو فاز بكأس مصر، ولكن بعد الفوز ببطولة من الممكن حدوث هبوط في المستوى الفني وهذا ماحدث مع الزمالك».

Advertisements

وأضاف: «في رأيي أن اللاعبين شعروا ببعض من الراحة وهو ما أثر على الفريق في بداية الدوري.. لكن ميتشو مدرب جيد جدا ومنظم وعنده فكر عالي جدا ويمتلك خبرات أفريقية».

واختتم: «أتوقع تطور مستوى الزمالك في الفترة المقبلة وهو ما بدأ في الظهور خلال الشوط الأول من مباراة المقاولون».