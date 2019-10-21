شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجتمع ظهر اليوم لبحث أزمة مباراة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا طارئًا، ظهر اليوم الاثنين، لبحث أزمة مباراة الجونة، المقرر لها بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدما أصدر النادى بياناً أكد خلاله عدم خوض أي مباراة في المسابقة قبل مواجهة الزمالك التي تم تأجيلها في الجولة الرابعة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن عددا من مسؤولى القلعة الحمراء يميلون لخوض مباراة الجونة من منطلق أن الحفاظ على استقرار الحياة الكروية نابع من الدور الوطنى للنادى الأهلى، لكن القرار النهائى سيكون لمجلس الإدارة.

كما ترددت أنباء عن اقتراح البعض تأجيل اللقاء المقبل بين الأهلى والجونة، لتجنب الصدام بين القلعة الحمراء والجبلاية، وينتظر أن يتم حسم الموقف خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما يواصل الفريق الكروى الأول استعداداته الفنية للمباراة مع الجونة، ورفض الجهاز الفنى منح اللاعبين أي إجازة تحسباً لأى تغيير في المواقف.