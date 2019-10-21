شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يعود لتدريبات الزمالك اليوم استعدادا لجينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، للمشاركة اليوم الاثنين فى تدريبات الفريق الأبيض، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، المقرر لها الخميس المقبل، فى إياب دور ال32 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتغيب عبد الله جمعة عن الزمالك فى اللقاء الأخير أمام المقاولون العرب، فى المباراة المقدمة من الجولة الخامسة بالدوري الممتاز، بسبب إصابته فى القدم اليمنى، وكشف الجهاز الطبى للفريق أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة أمام الفريق السنغالي وسيعود اليوم للتواجد فى تدريبات الفريق بعد خضوعه لعمليات التأهيل عقب استبعاده من مواجهة المقاولون تجنبا لتفاقم الإصابة فى المباراة التى انتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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وكان الزمالك قد خسر مباراة الذهاب أمام جينيراسيون بالسنغال بهدفين مقابل هدف، ويبحث عن تعويض تلك الخسارة في الإياب للتأهل إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.