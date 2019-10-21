سوبر كورة يكشف 5 سيناريوهات تنقذ الكرة المصرية من النفق المظلم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت الكرة المصرية نفقا مظلما بعد تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك وما تبعها من أحداث وبيانات وسلسلة لا متناهية من التأجيلات، الأمر الذى يعيق انتظام المسابقة، رغم أننا على مشارف نهاية الجولة الرابعة فقط ويتبقى 34 جولة، فماذا سيكون مصير الدورى فى ظل هذا الشحن؟!
ويتمسك الأهلى بعدم خوض أى مباراة فى الدورى قبل مواجهة الزمالك فى الجولة الرابعة والتى كان من المقرر إقامتها السبت الماضى، وتم تأجيلها بناءً على قرار الأمن، كما أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى أمام الجونة فى الأسبوع الخامس الأربعاء ورفض تأجيلها بعدما طلب الجونة التأجيل هو الآخر.
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