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اليوم انطلاق البطولة العربية لأندية السلة بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية لأندية كرة السلة بالمغرب، والتى تستمر حتى 31 أكتوبر الجارى، بمشاركة فريقى الاتحاد السكندرى والجزيرة.

ويلتقى اليوم فريق الاتحاد مع المنستيرى التونسى، بينما يلتقى اسطوالى الجزائرى مع أهلى طرابلس، خدمات البريج مع جمعية سلا .

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ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح فى السابعة مساء اليوم، بينما المباريات فى الثالثة حتى التاسعة مساءً.

وفيما يخص فريق الجزيرة فيلتقى غدا مع الرفاع البرحينى فى اولى منافساته بالبطولة .

وأقيمت قرعة البطولة أمس بحضور ممثلى الأندية المشاركة، وأسفرت عن تقسيم الفرق المشاركة إلى 3 مجموعات تضم المجموعة الأولى الاتحاد السكندرى والمنستيرى التونسى والجيش الملكى المغربى والسودان اليابانى، والمجموعة الثانية ضمت جمعية سلا المغربى وأهلى طرابلس ونادى الكويت الكويتى و خدمات البريج وأسطوال الجزائرى، وضمت المجموعة الثالثة بيروت وأهلى سؤال العمانى والريان القطرى والجزيرة المصرى والرفاع البحرينى.

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