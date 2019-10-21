هشتاج معاك يا أهلي يتصدر تويتر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن رواد تويتر هاشتاج #معاك ياأهلى، الذى تصدر الترند لدعم مجلس إدارة النادى الأهلى وفريق الكرة فى أزمته مع اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك التى كان مقررا لها أمس الأول السبت والإصرار فى الوقت الذى يطالب الأهلى بتطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والحفاظ على انتظام مسابقة الدورى المصرى بما يحافظ على تحسين صورة الكرة المصرية ويبعد العشوائية التى يحاول البعض إقحامها فى جدول المسابقة، حسبما ذكر الأهلى فى بيانه .

وعبر المشاركون فى الهاشتاج عن غضبهم الشديد من موقف اللجنة المؤقتة التى تعهدت بتنظيم مسابقة الدورى بشكل منتظم قبل انطلاق الموسم، وهو الأمر الذى لم يحدث بعد سلسلة التأجيلات التى بدأت فى الظهور بداية من مباراة الأهلى والزمالك مرورا بمباراة أسوان والمقاولون التى تم تأجيلها قبل يومين، كما أربك حسابات ممثل الصعيد الذى تم إبلاغه بتأجيل مباراته أمام المقاولون، بالإضافة إلى ترحيل مباريات الأسبوع الخامس على حساب الرابع .

وأكد المشاركون فى الهاشتاج دعمهم الكامل لبيان مجلس إدارة النادى الأهلى، الذى أكد رفضه التام خوض فريق الكرة لأى مباراة فى بطولة الدورى العام قبل مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها لدواع أمنية، وفقا لما أكدته اللجنة المؤقتة التى تتمسك بموقفها.