شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أزمة الأهلى مع اتحاد الكرة فى طريقها للحل خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الأزمة القائمة بين النادى الأهلى واتحاد الكرة لن تستمر طويلا، وأنها فى طريقها للحل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد "شوبير"، فى برنامجه الإذاعى على محطة أون سبورت إف إم، أن هناك العديد من الوسطاء والمسؤولين تدخلوا فى الأمر لإيجاد حلول بين الأهلى والجبلاية من أجل مصلحة الكرة المصرية .

تأتى المشكلة بين الأهلى واتحاد الكرة فى ظل تمسك الأول بعدم خوض أى مباراة فى الدورى الممتاز إلا بعد إقامة مباراة القمة أمام الزمالك، والتى تم تأجيلها مؤخرا من الجولة الرابعة لأجل غير مُسمى، وقال اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة القمة لدواعٍ أمنية .

وتفاقم الأمر بعدما أعلن اتحاد الكرة حكام مواجهة الأهلى والجونة بالجولة الخامسة و المقرر لها الأربعاء المقبل والذى يديره سعيد حمزة.