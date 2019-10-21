شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم لـ"سوبر كورة": إدارة المقاولون أجبرتنى على اللعب للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة غياب عن التألق بملاعب الساحرة المستديرة،عاد اللاعب محمد سالم إلى بيته المقاولون العرب بحثا عن المجد الغائب، بعدما كان مرشحا ليكون خليفة محمد صلاح.
وبعد فترة صمت خرج محمد سالم ليكشف عن كواليس انتقاله إلى الزمالك وسبب عدم نجاح تجربته داخل قلعة ميت عقبة، وحرمانه من فرصة الاحتراف الأوروبي وغيابه عن التألق قبل أن يجد ضالته بعد العودة إلى النادي الذي أعاده للحياة مجدداً.
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