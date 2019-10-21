شكرا لقرائتكم خبر عن الأنفلونزا تهدد دفاع الهلال السعودي قبل مواجهة السد المرتقبة والان مع التفاصيل

شهدت صفوف فريق الهلال السعودي غياب محمد جحفلي مدافع “الزعيم”، قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام السد في بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019.

أكد الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، مساء أمس، غياب محمد جحفلي، مدافع فريق “الزعيم”، عن المشاركة في المران الرئيس موضحاً إصابة اللاعب بإنفلونزا حرمته من خوض المران، وبات مهدداً بالغياب عن مواجهة السد ضمن إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ضد السد

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وفي سياق متصل يلتقى الهلال السعودي مع السد القطري ، في تمام الساعة السابعة والربع من مساء غدٍ الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة،على ملعب “محيط الرعب”، في إياب نصف نهائي أبطال آسيا.

وكان الهلال قد وضع قدماً في المباراة النهائية، بعد أن نجح في دك شباك السد، خلال مباراة الذهاب، برباعية مقابل هدف، ليقترب من حسم بطاقة التأهل.