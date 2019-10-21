شكرا لقرائتكم خبر عن فرانس فوتبول تكشف عن مرشح جائزة الكرة الذهبية والان مع التفاصيل

كشفت مجلة فرانس فوتبول اليوم عن 30 اسم مرشح لجائزة الكرة الذهبية، و10 اسماء مرشحين لجائزة ياشين افضل حارس مرمى.

ليونيل ميسي المرشح الابرز لرفع البالون دور يوم 2 ديسمبر في حفل باريس، والتي يتم التصويت على الفائز فيها من قبل 180 صحفي من جميع انحاء العالم.

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يوم 2 ديسمبر، في مسرح شاتيليت في باريس، سوف يتم الكشف عن الفائزة بالكرة الذهبية، وافضل حارس (جائزة ياشين).

وكان الكرواتى لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا وريال مدريد الاسباني، آخر من فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ومن المنتظر أن تضم القائمة الاولية للمرشحين لحصد جائزة "الكرة الذهبية" 30 لاعباً ويتوقع أن يتواجد ثلاثي ليفربول، محمد صلاح نجم منتخب مصر، والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك للتواجد في القائمة الاولية للمرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" هذا العام، بجانب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الايطالي، وليونيل ميسي نجم منتخب الارجنتين ونادي برشلونة الاسباني، وكيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي.