شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقائهما المرتقب.. تعرف على تاريخ مواجهات يوفنتوس ولوكوموتيف والان مع التفاصيل

يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي مساء غد الثلاثاء نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي على ملعب "يوفي ستاديوم" ، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حيث يتصدر فريق اليوفي جدول ترتيب مجموعته الرابعة مناصفةً مع أتلتيكو مدريد الإسباني برصيد أربع نقاط، بينما يتواجد لوكوموتيف موسكو بالمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

تاريخ مواجهات الفريقين

لم يسبق وأن ألتقى الفريقان بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ولكنهما واجها بعضهما البعض في بطولة "الدوري الأوروبي".

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يوفنتوس واجه لوكوموتيف موسكو مرتين من قبل في " الدوري الأوروبي" بالدور الأول موسم 1993/1994، وتأهل البيانكونيري للدور المقبل، إثر فوزه في لقائي الذهاب والإياب بنفس النتيجة 2/0، ليتأهل اليوفي بمجموع اللقائين 4/0.

اليوفي لم يعرف الخسارة من الفريق الروسي

تميل الكفة نحو اليوفي في مباراة الغد أمام لوكوموتيف موسكو، حيث لم يتعرض البيانكونيري للخسارة أمام أي فريق روسي من قبل، بانتصاره خمس مرات، وتعادله في لقاء وحيد.

وعلى الجانب الآخر، لوكوموتيف موسكو لم يحالفه الحظ في الفوز على أي فريق إيطالي في إيطاليا، بخسارته ثلاث مرات، وتعادله في مثلهم، لذلك فمباراة الغد ستكون من الأهمية بمكان ففوز اليوفي يجعله متصدرا المجموعة الرابعة فى انتظار نتيجة الأتليتي.