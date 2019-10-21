شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل بطعم الفوز.. غياب صلاح وانقاذ آدم لالانا للريدز بالكلاسيكو الإنجليزي والان مع التفاصيل

نجح ليفربول الإنجليزى فى إدراك التعادل فى المباراة التى جمعته بنظيره مانشستر يونايتد بالجولة التاسعة من البريميرليج.

وكشف يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول أسباب عدم تواجد النجم المصري محمد صلاح بقائمة الفريق التي ستواجه ليفربول على ملعب أولد ترافورد بالبريميرليغ.

و اعلن يورجن كلوب عن تشكيلة فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد والمفاجأة كانت غياب محمد صلاح نجم الفريق عن القائمة بشكل كامل لا أساسيا ولا احتياطيا بسبب إصابته الاخيرة في مباراة ليستر سيتي.

وأكد كلوب أن استبعاد صلاح جاء بسبب عدم جاهزيته لخوض المباراة بسبب إصابة الكاحل التي تعرض لها وسوف يشارك أمام جنك بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب خلال تصريحات لسكاي سبورتس قبل المباراة: “صلاح لم يكن جاهزاً للمباراة لهذا السبب تم استبعاده”.

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وتابع: “لم يستطيع خوض التدريبات ولا أعرف من أين أكد الجميع أنه سيشارك بالمباراة لم تكن له حظوظاً كبيرة للمشاركة وربما يشارك يوم الأربعاء سوف نرى.

وبعد سقوط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام ليفربول فإن بذلك مدرب الشياطين الحمر سولشاير يكون فشل في تحقيق أي فوز خلال 4 مواجهات له بكلوب بواقع تعادلين وهزيمتين .

و تمكن مدافع ليفربول آدم لالانا من ان يسجل هدف التعادل لفريقه في شباك مانشستر يونايتد ليدون بذلك على أول هدف له منذ أن سجل في مرمى ميدلسبره في مايو 2017 ، واستمر صيامه طيلة 36 مباراة قبل أن يسجل اليوم.

البالغ من العمر 21 عام فقط الانجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد احرز 11 هدفًا في مباريات يونايتد أمام سداسي المقدمة في البريميرليج، امام ليفربول 3 اهداف ، تشيلسي 3 اهداف ، مانشستر سيتي وارسنال هدفين، توتنهام هدف واحد

علق يورغن كلوب مدرب ليفربول على تعثر فريقه اليوم بالتعادل ضد مانشستر يونايتد وقال :” كل شيء كان ضدنا اليوم ، و بالنسبة للجميع فإن الهدف الذي سجلوه ليس صحيحا، أما بالنسبة للـvar ليس هناك خطأ !”.

وأضاف :” لم نخسر اللقاء ولكن كان هناك خطأ واضح يجب أن يحتسب لنا بعد سقوط أوريجي ، كما أن الحكم ألغى لنا هدفا ويبدو أن كل شيء كان ضدنا في هذه المباراة ”