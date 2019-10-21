شكرا لقرائتكم شوبير: حل أزمة الأهلى واتحاد الكرة خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال "شوبير" في برنامجه الإذاعي على محطة أون سبورت إف إم، أن هناك العديد من الوسطاء والمسؤولين، تدخلوا في الأمر لإيجاد حلول بين الأهلى والجبلاية من أجل مصلحة الكرة المصرية.
وأثيرت مشكلة الأهلى و إتحاد الكرة فى ظل تمسك الأول بعدم خوض أي مباراة في الدوري الممتاز إلا بعد إقامة مباراة القمة أمام الزمالك، والتي تم تأجيلها مؤخرا من الجولة الرابعة لأجل غير مُسمى، وقال اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة القمة لدواعٍ أمنية.
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