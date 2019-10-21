شكرا لقرائتكم حسام عاشور يخضع لاختبار طبى فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى حسام عاشور لاعب وسط الأهلى وقائد الفريق، كشفا طبيا على هامش مران فريقه، المقرر إقامته مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان حسام عاشور قد غادر مران الفريق أمس، بعد تعرضه لإصابة خلال التقسيمة التى أجراها الجهاز الفني.

واشتكى حسام عاشور من إصابة فى القدم خلال مشاركته فى التقسيمة، وغادر المران قبل نهايته حيث حاول خالد محمود، طبيب الفريق علاج اللاعب فى ارض الملعب، لكن عاشور لم يتمكن من استكمال المران ليغادر الملعب برفقة طبيب الفريق.

ويواصل الأهلى تدريباته بشكل طبيعى، رغم اتخاذ ادارة النادى قرارا بعدم خوض مباراة الجونة، المقرر اقامتها الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى العام.